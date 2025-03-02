GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.GÖKÇEBEYASLİYE HUKUK MAHKEMESİHAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2024/191 Esas

DAVALI : MEDİNE EMEÇ İskele Cad. 7. Sk. No:3 K:1 İnkumu Bartın Merkez/ BARTIN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların Almanya Cumhuriyeti Oberhausen Asliye Mahkemesi'nin 53 F 254/22 numaralı dosyası ile boşandıklarını, bu karara 12/09/2023 tarihinde apostil şerhi verildiğini, kararda 25/07/2023 tarihinden itibaren kesinleşti belirtildiğini, tarafların bir araya gelme imkanları olmaması nedeni ile resen tenfizin tescilini yaptırma imkanları bulunmadığını, yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Almanya Cumhuriyeti Oberhausen Asliye Mahkemesi'nin 53 F 254/22 numaralı dosyasının tenfizine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce gerek dava dilekçesinde belirtilen gerekse davacı vekilince bildirilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizde ikamet etmediğiniz veya adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122, 127 ve 128. Maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşma öncesi sulh hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Duruşma Günü: 08/05/2025 günü saat: 10:05'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve aynı celse tahkikata geçilerek yokluğunuzda karar verilebileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02182258