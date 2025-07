GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

İLAN

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİNDEN

Mülkiyeti Darıköy Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İlçesi Darıköy Köyünde tapu sicilinin 109 ada 32 parsel numarasında kayıtlı 2.288,83 m² yüzölçümlü Koruluk ve Tarla Ve Fındık Bahçesi niteliğindeki taşınmazın üzerinde bulunan İlköğretim Okul Binasının 10 (on) Yıllığına Kiraya Verilmesi İşi

Sıra No İşin adı Yüz Ölçümü (Miktar Bilgileri) Tahmini Bedel(TL) (Aylık/Yıllık) Geçici Teminat (TL) İhalenin Tarihi Saati 1 Mülkiyeti Darıköy Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İlçesi Darıköy Köyünde tapu sicilinin 109 ada 32 parsel numarasında kayıtlı 2.288,83 m² yüzölçümlü Koruluk ve Tarla Ve Fındık Bahçesi niteliğindeki taşınmazın üzerinde bulunan İlköğretim Okul Binasının 10 (on) Yıllığına Kiraya Verilmesi İşi Merkez İlçesi Darıköy Köyünde tapu sicilinin 109 ada 32 parsel numarasında kayıtlı 2.288,83 m² yüzölçümlü Koruluk ve Tarla Ve Fındık Bahçesi niteliğindeki taşınmazın üzerinde bulunan İlköğretim Okul Binası Aylık Kirası: 80.000,00 TL



Yıllık Kirası: 960.000,00 TL



10 Yıllık Kirası: 9.600.000,00 TL



288.000,00 TL 30.07.2025 14:00

1- Mülkiyeti Darıköy Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez İlçesi Darıköy Köyünde tapu sicilinin 109 ada 32 parsel numarasında kayıtlı 2.288,83 m² yüzölçümlü Koruluk ve Tarla Ve Fındık Bahçesi niteliğindeki taşınmazın üzerinde bulunan İlköğretim Okul Binasının 10 (on) Yıllığına Kiraya Verilmesi İşinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi (c) fıkrasına ve 45.Maddesine göre" Açık Teklif (artırma) Usulü ile yapılacaktır

2- İhale Giresun Özel İdaresi Encümen Toplantı odasında (Giresun İl Özel İdaresi Hizmet Binası-Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 8 28200 Giresun /Merkez) toplanacak İl Encümeni tarafından; belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3. İstekliler aşağıda ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeleri teklifleri kapsamında, belirtilen ihale saatine kadar, kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonuna (İl Encümenine) teslim edileceklerdir.

3.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

3.2.1 İstekli Gerçek Kişi İse:

1 - Kanuni ikametgah belgesi

2 - TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet belgesi

3.2.2 İstekli Tüzel Kişi İse:

1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir sicil kayıt/faaliyet belgesi,

2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını gösterir belge

3.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise:

1- Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin, kamu tüzel kişisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini(yetkili organlarından alınmış), tüzel kişilerden istenilen maddelerinde belirtilen belgelerin (3.2.2 maddesi) yanı sıra, kurumla ilgili diğer belgeleri vereceklerdir.

3.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu, ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )

3.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

3.5 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatınca belirlenen Ortak Girişim Beyannamesini verilecektir. Ayrıca; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

3.7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar olarak belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname verilecek olup, ihaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgusu yapılacaktır.

3.8- İhaleye iştirak eden istekliler tarafından her sahifesi ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış idari şartname ve eki satış sözleşmesi verilecektir

3.9- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Görme Belgesi

3.10- İstekli gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise ortaklarının yanı sıra istekli adına vekaleten katılınıyorsa vekalet edenin de ilan tarihinden sonra alınmış güncel Adli Sicil Belgeleri ibraz edilecektir.

(Bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.)

4- İhale sonucunda; kiralayan ile İdare arasında 10 (on) yıllık kira sözleşmesi imzalanacaktır. Kiralar aylık dönemler halinde peşin olarak her ayın 5’inci gününe kadar; stopaj ve diğer vergiler istekliye/kiracıya ait olmak üzere, istekli/müşteri tarafından Giresun İl Özel İdaresi hesabına yatırılmak/ödemek suretiyle tahsil edilecektir. Sözleşme sırasında düzenlenen ve daha sonra düzenlenecek belgelere ait her türlü vergi, resim ve harç ile diğer tüm giderler müşterilere (ihaleyi alana) aittir ihale bedeli üzerinden sözleşme öncesi damga vergisi ve karar pulu bedeli tahsil edilecektir.

5-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde; Giresun İl Özel İdaresi - Encümen Müdürlüğünde (Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:409 Kat: 1 28200 Giresun /Merkez) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. Maddelerine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektubu(ilk teklif) ve eki yeterlik belgelerini, ihale tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığı(İl Encümeni)/Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

8- İhale Komisyonu (İl Encümeni) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İl Encümenin’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde istekli idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9- İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02258612