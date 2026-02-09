GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/74 Esas

KARAR NO : 2022/102

MİRASCI : Berna AYVALI

Davacılar GÜRSEL GÖK, MUSTAFA KEMAL YILDIRIM, SEMA DİKMEN tarafından davalılar ve mirasçıları aleyhine Geçit hakkı kurulmasına ilişkin 2022/74 Esas sayılı dosyasının yapılan yargılama sonunda 24/11/2022 tarih ve 2022/102 sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verildiği, Davalı tarafın temyiz talebinde bulunduğu temyiz talebinin Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2024/220 Esas 2024/1950 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verildiği, mahkememizce yapılan yargılamada tüm adres araştırılmalarına ve gönderilen tebligatlara rağmen tebliğ yapılamadığı, bu nedenle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2024/220 Esas 2024/1950 Karar sayılı ilamına karşı, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme talebinde bulunabileceğiniz, iş bu ilanın Yargıtay İlamı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02395235