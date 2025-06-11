GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl: Giresun, Merkez, Camili Köyü, 107 ada 41 parsel; Söz konusu taşınmazın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 330 metre civarında ve Giresun Merkeze kuş uçuşu ortalama 3,5 km uzaklıkta bulunmakta olup fındık yetiştiriciliği bakımından orta kol bölgesinde bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenilen parsel eski dikim olup verim bakımından eksiliş döneminde fındık bahçesinden oluşmakla beraber geleneksel usullere göre tesis ve terbiye edilmiştir. Orta bakımlıdır. Taşınmaza ulaşım patika yolu ile yapılmaktadır. Köy tali yoluna 54 metre uzaklıktadır. Yüzölçümü : 16.307,57 m2 İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir Kıymeti : 13.372.207,40 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 15:00

02/06/2025

Emin KANAR

Satış Memuru

126847

E-İMZA

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02238340