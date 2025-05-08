GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmaz: Giresun ili, Keşap ilçesi, Yolbaşı köyü, 101 ada 24 parsel; fındık bahçesi niteliğinde Taşınmaz eski dikim olup verim bakımından eksiliş döneminde fındık bahçesinden oluşmakla beraber geleneksel usullere göre tesis ve terbiye edilmiştir. Orta bakımlıdır. Taşınmaz köyyolu kenarında bulunmaktadır. Yüzölçümü: 11.901,70 m2İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, plansız alanlar imar yönetmeliğinin belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak esaslar başlıklı 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma ile ilgili hükümlere tabidir. Kıymeti: 6.284.097,60 TL

KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:59

2 Nolu Taşınmaz Giresun ili, Keşap ilçesi, Yolbaşı köyü, 112 ada 23 parsel fındık bahçesi vasfında Taşınmaz eski dikim olup verim bakımından eksiliş döneminde fındık bahçesinden oluşmakla beraber geleneksel usullere göre tesis ve terbiye edilmiştir. Orta bakımlıdır. Taşınmaz köy yolu kenarında bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapıların özellikleri: a- Bir katlı mesken olan ev: Taşınmaz parsel üzerine bir katlı yığma ahşap dolgu tarzında yapılmış yığma ev olan yapı vardır. yapının dışı sıvalı olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı vardır. yapı tek katlı olup zemin katı olarak kullanılmaktadır. mesken olan zemin katın plastik doğrama giriş kapısı vardır. pencere doğramaları plastik doğramadır. Parsel üzerindeki ev kullanılmaktadır. Keşif esnasında ev kapalı olduğundan iç kısımları görülememiştir. Ancak iskan edildiği dışarıdan görülerek tespit edilmiştir. b- Bir katlı depo olan yapı : Taşınmaz parsel üzerine yığma olarak yapılmış zemin katı depo olan yapı bulunmaktadır. yapının dışı sıvasız olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı yoktur. Yapının dış yol cephesi stor kepenklidir. yapı kapalı olduğundan iç kısımları görülememiştir. Ancak depo olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. c- İkikatlı müştemilat olan yapı : Taşınmaz parsel üzerine müştemilat olarak yapılmış iki katlı yığma yapı vardır. yapı müştemilat olarak yapılmıştır. dışı sıvasız olup üzerinde çatısı yapılıdır. Yapı depo olarak kullanılmaktadır. Yapı yaklaşık 35-40 yıllık kadar olup yıpranması payı oranı %45 civarındadır. Yapının geneli üzerinden yapıldığı kadarı ileyapım yüzdesi oranı tam olmayıp geneli üzerinden %55 civarındadır. Yapının zemin kat yapı alanı : 27.50 m2 dir. Normal katın yapı alanı :27.50 m2 olup iki katlı yapının toplam yapıalanı : 55.00 m2 dir.

Yüzölçümü : 8.045,43 m2 İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, plansız alanlar imar yönetmeliğinin belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak esaslar başlıklı 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma ile ilgili hükümlere tabidir.

Kıymeti : 4.569.380,49 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:00

3 Nolu Taşınmaz: Giresun ili, Keşap ilçesi, Yolbaşı köyü, 112 ada 34 parsel; fındık bahçesi vasfında Taşınmaz eski dikim olup verim bakımından eksiliş döneminde fındık bahçesinden oluşmakla beraber geleneksel usullere göre tesis ve terbiye edilmiştir. Orta bakımlıdır. Taşınmaz köy yolu kenarında bulunmaktadır. Yüzölçümü : 5.683,48 m2 İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup, plansız alanlar imar yönetmeliğinin belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak esaslar başlıklı 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma ile ilgili hükümlere tabidir. Kıymeti: 3.000.877,44 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 12:00

4 Nolu Taşınmaz :Giresun ili, Keşap ilçesi, Bayramşahköyü, 127 ada 148 parsel fındık bahçesi vasfında Taşınmaz eski dikim olup verim bakımından eksiliş döneminde fındık bahçesinden oluşmakla beraber geleneksel usullere göre tesis ve terbiye edilmiştir. Orta bakımlıdır. Taşınmaz köyyolu kenarında bulunmaktadır. Yüzölçümü: 6.267,10 m2 İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları dışında kalmaktadır Kıymeti: 3.309.028,80 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 13:50

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