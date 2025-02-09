T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

30.01.2025

Sayı : 2023/1783 Esas

İLGİLİ : SABİA DURA

İLAN METNİ

Davacı Hatice Günaydın tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Giresun ili Merkez Tekke Mah. 376 ada 9 parsel, 382 ada 17 parsel, 372 ada 19 parsel, 372 ada 9 parsel, 376 ada 13 parsel sayılı taşınmazlarda paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE yönelik dava açıldığı, "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK YASAL SÜRE İÇİNDE 150.00 TL delil avansıyla birlikte HMK 317. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı içerir şekilde HMK 318. maddesi uyarınca delillerinizi bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Maddesine uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nın 114. Maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı yapılabileceği, aksi takdirde HMK'nın 322/1. Maddesi delaletiyle HMK'nın 128. Maddesine göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verip, ilk itirazlarınızı bildirmediğiniz takdirde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı hususu İHTAR ve TEBLİĞ olunur" şerhi ile duruşmanın 16/04/2025 günü saat 09:30 e bırakıldığı hususunun davalıya iş bu ilan metninin gazetede ilan edilmesinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02169519