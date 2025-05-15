GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Giresun ili Merkez ilçesi Camili Köyü 104 ada 6 parsel, Taşınmaz tapu kaydında ve fiiliyatta fındık bahçesi niteliğindedir, Taşınmaz üzerinde bir adet eski harabe ev ile bir adet mesken olan yapı vardır. Mesken olarak kullanılan betonarme olarak yapılmış tek katlı evyaklaşık 16-20 yıllık olup, evin zemin kat yapı alanı 94 metrekaredir. Değeri 736.960,00-TL olup, KDV % 10 uygulanacaktır. Harabe eski evin ekonomik değeri bulunmadığından, hesaplamalara katılmamıştır. Arazinin değeri 4.551.657,00-TL olup KDV oranı % 10 dur.

Adresi : Camili Köyü Giresun

Yüzölçümü : 15.172,19 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.288.617,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:27

#ilangovtr Basın no ILN02224080