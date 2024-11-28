GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU;

2024/2 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 27 Parsel,Taşınmaz çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmakta olup, baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler. Taşınmaz üzerinde iki katlı, bodrum katı ahır, zemin katı mesken olan yapı bulunmaktadır. arsanın değeri 370.954,78-TL, yapının değeri 45.360,00-TL'dir. Arsa için % 10, yapının bodrum katı için % 20, zemin kat için % 10 KDV uygulanacaktır. Yapının ayrıntılı durumu bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Boztekke Köyü Giresun Giresun

Yüzölçümü : 1.225,77 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 416.314,78 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 28 Parsel, Taşınmaz çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmakta olup, baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler. Taşınmaz üzerinde bir adet serender vardır. arazinin değeri 303026,45-TL, serenderin değeri 6615,000-TL'dir. Arazi için %10 serender için % 20 KDV uygulanacaktır.



Adresi : Boztekke Köyü Giresun Giresun



Yüzölçümü : 1.001,31 m2

İmar Durumu :Yok



Kıymeti : 309.641,45 TL

KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: -



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmakta olup, baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler.

Adresi : Boztekke Köyü Giresun

Yüzölçümü : 5.834,93 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.765.824,87 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 13:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz tapuda koruluk vasfında olup, çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmaktadır. Baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler.



Adresi : Boztekke Köyü Giresun

Yüzölçümü : 1.486,72 m2



İmar Durumu :Yok Kıymeti : 449.926,07 TL



KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmakta olup, baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler.



Adresi : Boztekke Köyü Giresun

Yüzölçümü : 6.323,49 m2



İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.913.677,78 TL



KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: -



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmakta olup, baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler.

Adresi : Boztekke Köyü Giresun

Yüzölçümü : 10.871,6 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.290.072,31 TL



KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:40

7 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, BOZTEKKE Mahalle/Köy, 185 Ada, 20 Parsel, Taşınmaz çok yıllık verim çağında fındık ocakları ile kaplı tarımsal faaliyette kullanılmakta olup, baskın olarak kapama fındık bahçesi niteliğindedirler.



Adresi : Boztekke Köyü Giresun



Yüzölçümü : 2.459,14 m2



İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 744.209,54 TL



KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 14:55

05/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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