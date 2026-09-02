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T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

28.08.2026

Sayı : 2026/256 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile HALİL MİRASÇILARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davaya konu Giresun ili Merkez Aksu Mahallesi 1001 ada 105, 389, 390, 391 (eski 1001 ada 105 parsel) parsel sayılı taşınmazlarda tapu maliki olarak gözüken HALİL MİRASÇILARINA ilişkin olarak kim oldukları ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.08.2026

#ilangovtr Basın no ILN02540523