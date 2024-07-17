GIDA ÃœRÃœNLERÄ° SATIN ALINACAKTIR

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SGK Ä°STANBUL SOSYAL GÃœVENLÄ°K Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ



46 Kalem YaÅŸ Sebze ve Meyve mal alÄ±mÄ± 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k ihale usulÃ¼ ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP Ã¼zerinden alÄ±nacaktÄ±r.Â Ä°haleye iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler aÅŸaÄŸÄ±da yer almaktadÄ±r:

Ä°KN : 2024/908443

Â

1-Ä°darenin a)Â AdÄ± : SGK Ä°STANBUL SOSYAL GÃœVENLÄ°K Ä°L MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ b)Â Adresi : PÃ¼rtelaÅŸ Mah. Meclisi Mebusan Cad. 43 34427 FÄ±ndÄ±klÄ± BeyoÄŸlu/Ä°STANBUL c)Â Telefon ve faks numarasÄ± : 2123721000 - 2122493343 Ã§)Â Ä°hale dokÃ¼manÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve e-imza kullanÄ±larak indirilebileceÄŸi internet sayfasÄ± : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ä°hale konusu mal alÄ±mÄ±n

a)Â AdÄ± : 46 Kalem YaÅŸ Sebze ve Meyve b)Â NiteliÄŸi, tÃ¼rÃ¼ ve miktarÄ± : 46 Kalem YaÅŸ Sebze ve Meyve AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye EKAPâ€™ta yer alan ihale dokÃ¼manÄ± iÃ§inde bulunan idari ÅŸartnameden ulaÅŸÄ±labilir. c)Â YapÄ±lacaÄŸÄ±/teslim edileceÄŸi yer : BaÄŸcÄ±lar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Maltepe SGM, ÅžiÅŸli SGM ve Zeytinburnu SGM mutfaklarÄ± (idarece iÅŸ artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± durumunda gerekli gÃ¶rÃ¼len merkezlere) Ã§)Â SÃ¼resi/teslim tarihi : 20.08.2024 tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar belirlenecek programa gÃ¶re haftalÄ±k partiler halinde SGK Ä°stanbul Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BaÄŸcÄ±lar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM, ÅžiÅŸli SGM, Zeytinburnu SGM (mutfak aÃ§Ä±lmasÄ± durumunda idarece gerekli gÃ¶rÃ¼len merkezlere) mutfaklarÄ±na teslimat yapÄ±lacaktÄ±r. Teslim edilecek Ã¼rÃ¼nler en geÃ§ saat 10:00'a kadar idareye teslim edilecektir d)Â Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihi : 20.08.2024

3-Ä°halenin

a)Ä°hale (son teklif verme) tarih ve saati: 08.08.2024 - 10:00

b)Ä°hale komisyonunun toplantÄ± yeri (e-tekliflerin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± adres): SGK Ä°stanbul Sosyal GÃ¼venlik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ToplantÄ± Salonu

Ä°haleye katÄ±labilme ÅŸartlarÄ± ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ä°steklilerin ihaleye katÄ±labilmeleri iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dÄ±ÅŸÄ± unsurlara iliÅŸkin bilgileri e-teklifleri kapsamÄ±nda beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren bilgiler;

4.1.2.1. TÃ¼zel kiÅŸilerde; isteklilerin yÃ¶netimindeki gÃ¶revliler ile ilgisine gÃ¶re, ortaklar ve ortaklÄ±k oranlarÄ±na (halka arz edilen hisseler hariÃ§)/Ã¼yelerine/kurucularÄ±na iliÅŸkin bilgiler idarece EKAPâ€™tan alÄ±nÄ±r.

4.1.3. Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geÃ§ici teminat bilgileri.

4.1.5 Ä°hale konusu alÄ±mÄ±n tamamÄ± veya bir kÄ±smÄ± alt yÃ¼klenicilere yaptÄ±rÄ±lamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliÄŸe iliÅŸkin belgeler ve bu belgelerin taÅŸÄ±masÄ± gereken kriterler:

Ä°dare tarafÄ±ndan ekonomik ve mali yeterliÄŸe iliÅŸkin kriter belirtilmemiÅŸtir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliÄŸe iliÅŸkin belgeler ve bu belgelerin taÅŸÄ±masÄ± gereken kriterler:

Ä°dare tarafÄ±ndan mesleki ve teknik yeterliÄŸe iliÅŸkin kriter belirtilmemiÅŸtir.

5.Â Ekonomik aÃ§Ä±dan en avantajlÄ± teklif sadece fiyat esasÄ±na gÃ¶re belirlenecektir.

6.Â Ä°hale yerli ve yabancÄ± tÃ¼m isteklilere aÃ§Ä±ktÄ±r.

7.Â Ä°hale dokÃ¼manÄ± EKAP Ã¼zerinden bedelsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarÄ±n, e-imza kullanarak EKAP Ã¼zerinden ihale dokÃ¼manÄ±nÄ± indirmeleri zorunludur.

8.Â Teklifler, EKAP Ã¼zerinden elektronik ortamda hazÄ±rlandÄ±ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliÅŸkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP Ã¼zerinden gÃ¶nderilecektir.

9.Â Ä°stekliler tekliflerini, her bir iÅŸ kaleminin miktarÄ± ile bu iÅŸ kalemleri iÃ§in teklif edilen birim fiyatlarÄ±n Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunan toplam bedel Ã¼zerinden teklif birim fiyat ÅŸeklinde verilecektir. Ä°hale sonucunda, Ã¼zerine ihale yapÄ±lan istekli ile birim fiyat sÃ¶zleÅŸme imzalanacaktÄ±r.

10. Bu ihalede, iÅŸin tamamÄ± iÃ§in teklif verilecektir.

11.Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3â€™Ã¼nden az olmamak Ã¼zere kendi belirleyecekleri tutarda geÃ§ici teminat vereceklerdir.

12.Â Bu ihalede elektronik eksiltme yapÄ±lmayacaktÄ±r.

13.Â Verilen tekliflerin geÃ§erlilik sÃ¼resi, ihale tarihinden itibarenÂ 120 (YÃ¼zYirmi)Â takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. DiÄŸer hususlar:

Teklif fiyatÄ± ihale komisyonu tarafÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±klama istenecektir.

#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02062551