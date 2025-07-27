GEYVE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GEYVE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/163

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Mahkememizin aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davalarının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararları uyarınca;

Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin TEİAŞ Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 13/06/2019 tarih 17-246 sayılı kararı ile 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığını ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 04.07.2019 tarih ve 1316 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığını, 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı güzergahında bulunan dava konusu taşınmazların kamulaştırması gerektiği,

Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, mahkememizin 2025/163 ve 2025/167 Esas sayılı dosyaları ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyaların duruşma gününün 20/08/2025 tarihine bırakıldığı;

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda Husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 20/08/2025 günü saat 10:00'dan itibaren Geyve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 22/07/2025

Katip 122699

e-imzalıdır Hakim 234075

e-imzalıdır

Sıra Esas Davalılar/Malikler Kamulaştırma talep edilen taşınmaz Alan 1 2025/163 AHMET ÜNVERİN Geyve İlçesi, Umurbey Mah. 844 Ada 63 Parsel 5.097,36 m²'lik taşınmazın 594,54 m²'lik kısmında irtifak, 126,05 m²lik kısmında mülkiyet kamulaştırması 2 2025/167 BERNA UYSAL

DURSUN KAYA

EMİN KAYA

FİKRİYE İŞBİLİR

ŞABAN KAYA

RECEP UZUNOĞLU

FİTNAT ERKUL

SEDAT UZUNOĞLU

NECİP UZUNOĞLU

SABAHAT ÖÇAL

ŞAZİMET ÖZÜM

NAHİDE ARMUTÇUOĞLU

NEVRİYE AVCI

KADİR UZUNOĞLU Taraklı İlçesi, Dışdedeler Mah. 101 Ada 207 Parsel 3.811,34 m²'lik taşınmazın 929,42 m²'lik kısmında irtifak kamulaştırması

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