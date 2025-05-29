GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No: 2025/67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet hakkı bedilinin tespiti ve tespit edilecek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında:

1- Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Duruşmanın 29/05/2025 tarihinde saat 10:00'da Gevaş Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4- Açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,

5- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeme ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususularında keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.16/05/2025

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZLAR Sıra Esas No İli İlçesi Mah/Köy Ada/Parsel Maliki 1 2025/67 Van Gevaş Yuva 140/4 1-ADİL AKDAĞ

2-AYŞE AKDAĞ

3-İHSAN AKDAĞ

4-İRFAN AKDAĞ

5- KEMAL AKDAĞ

6- KİBAR AKDEM

7- MEMİHAN AKDAĞ

8- NECDET AKDAĞ

9- OSMAN AKDAĞ

10- ÖMER AKDAĞ

11- YUSUF AKDAĞ

12- ZEYNEP ÖZDEN 2 2025/68 Van Gevaş Yuva 140/2 FİKRET CAN 3 2025/69 Van Gevaş Yuva 140/3 AYVAZ GÜZERGAH 4 2025/70 Van Gevaş Yuva 140/4 RAHİM NAZENİN 5 2025/71 Van Gevaş Yuva 140/5 FEHMİ NAZENİN 6 2025/72 Van Gevaş Yuva 140/7 HAMDULLAH CAN 7 2025/73 Van Gevaş Yuva 140/8 İKRAM CAN 8 2025/74 Van Gevaş Yuva 140/9 1- AHİRET ÖZNUR

2- AHMET CAN

3- AYŞE GÜNDEM

4- BERİVAN KARANFİL

5- BESNA CAN

6- DİLBER GÜMÜL

7- FATMA ADLİ

8- FERDİ KARANFİL

9- FERHAT KARANFİL

10- FUAT KARANFİL

11- HALİT CAN

12- İSMET KARANFİL

13- KAMİLE KIZILARSLAN

14- MEHMET EMİN CAN

15- MEHMET SAİT CAN

16- MEMET SALİH CAN

17- MİKAİL CAN

18- MÜCAHİT CAN

19- NİHAT KARANFİL

20- RABİA YANZI

21- SAMİH CAN

22- SAMİHA YILDIZ

23- SERHAT KARANFİL

24- SEVİM CAN

25- ŞABAN CAN

26- YUNUS CAN

27- ZAHİT CAN

28- ZEYNEP KARANFİL 9 2025/75 Van Gevaş Yuva 140/10 1- BEYBUN ÇANAKÇİ

2- FATMA CÜNKE

3- FERİDE BATBAY

4- GÜGERÇİN BİLGİ

5- HALİS DEMET

6- HALİT DEMET

7- HÜSEYİN DEMET

8- MESUT DEMET

9- RAMAZAN DEMET

10- SOSIN DEMET 10 2025/76 Van Gevaş Yuva 140/12 1- AYLA ŞANLI

2- AYŞE DEMİRTAŞ

3- BAYRAM CAN

4- BÜLENT CAN

5- BÜŞRA AYDIN

6- CEVDET CAN

7- EMRAH AYDIN

8- FATİH CAN

9- FERİT CAN

10- GÜL CAN

11- GÜLBAHAR ÖZDEMİR

12- İSMET AYDIN

13- KULİ CAN

14- KÜBRA KARANFİL

15- LAMİA SÖYLEMİŞ

16- LEYLA CAN

17- MEHMET RACİ AYDIN

18- MEHMET SAKİ AYDIN

19- MEKİN CAN

20- MERYEM SÖYLEMİŞ

21- NECLA SALİK

22- NECMETTİN CAN

23- NERİMAN ÖZDEK

24- NURETTİN CAN

25- NURŞEN CAN

26- RAYİF CAN

27- RAZİYE CAN

28- ÜMMİHAN ÖNER

29- ZEHRA GÖGERCİN 11 2025/77 Van Gevaş Yuva 140/14 HACI CAN 12 2025/78 Van Gevaş Yuva 140/15 1- ABDULHEKİM KARADENIZ

2- TACDİN KARADENIZ 13 2025/79 Van Gevaş Yuva 140/16 İBRAHİM GÜZERGAH 14 2025/80 Van Gevaş Yuva 140/18 TAHİR KARANFİL 15 2025/81 Van Gevaş Yuva 140/19 MUSA KARANFİL

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