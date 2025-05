GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10

2025/76

Van

Gevaş

Yuva

140/12

1- AYLA ŞANLI

2- AYŞE DEMİRTAŞ

3- BAYRAM CAN

4- BÜLENT CAN

5- BÜŞRA AYDIN

6- CEVDET CAN

7- EMRAH AYDIN

8- FATİH CAN

9- FERİT CAN

10- GÜL CAN

11- GÜLBAHAR ÖZDEMİR

12- İSMET AYDIN

13- KULİ CAN

14- KÜBRA KARANFİL

15- LAMİA SÖYLEMİŞ

16- LEYLA CAN

17- MEHMET RACİ AYDIN

18- MEHMET SAKİ AYDIN

19- MEKİN CAN

20- MERYEM SÖYLEMİŞ

21- NECLA SALİK

22- NECMETTİN CAN

23- NERİMAN ÖZDEK

24- NURETTİN CAN

25- NURŞEN CAN

26- RAYİF CAN

27- RAZİYE CAN

28- ÜMMİHAN ÖNER

29- ZEHRA GÖGERCİN