GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Esas No: 2025/67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81
Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet hakkı bedilinin tespiti ve tespit edilecek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında:
1- Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
3- Duruşmanın 29/05/2025 tarihinde saat 10:00'da Gevaş Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
4- Açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği,
5- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
6- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeme ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususularında keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.16/05/2025
KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZLAR
|Sıra
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Mah/Köy
|Ada/Parsel
|Maliki
|1
|2025/67
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/4
|1-ADİL AKDAĞ
2-AYŞE AKDAĞ
3-İHSAN AKDAĞ
4-İRFAN AKDAĞ
5- KEMAL AKDAĞ
6- KİBAR AKDEM
7- MEMİHAN AKDAĞ
8- NECDET AKDAĞ
9- OSMAN AKDAĞ
10- ÖMER AKDAĞ
11- YUSUF AKDAĞ
12- ZEYNEP ÖZDEN
|2
|2025/68
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/2
|FİKRET CAN
|3
|2025/69
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/3
|AYVAZ GÜZERGAH
|4
|2025/70
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/4
|RAHİM NAZENİN
|5
|2025/71
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/5
|FEHMİ NAZENİN
|6
|2025/72
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/7
|HAMDULLAH CAN
|7
|2025/73
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/8
|İKRAM CAN
|8
|2025/74
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/9
|1- AHİRET ÖZNUR
2- AHMET CAN
3- AYŞE GÜNDEM
4- BERİVAN KARANFİL
5- BESNA CAN
6- DİLBER GÜMÜL
7- FATMA ADLİ
8- FERDİ KARANFİL
9- FERHAT KARANFİL
10- FUAT KARANFİL
11- HALİT CAN
12- İSMET KARANFİL
13- KAMİLE KIZILARSLAN
14- MEHMET EMİN CAN
15- MEHMET SAİT CAN
16- MEMET SALİH CAN
17- MİKAİL CAN
18- MÜCAHİT CAN
19- NİHAT KARANFİL
20- RABİA YANZI
21- SAMİH CAN
22- SAMİHA YILDIZ
23- SERHAT KARANFİL
24- SEVİM CAN
25- ŞABAN CAN
26- YUNUS CAN
27- ZAHİT CAN
28- ZEYNEP KARANFİL
|9
|2025/75
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/10
|1- BEYBUN ÇANAKÇİ
2- FATMA CÜNKE
3- FERİDE BATBAY
4- GÜGERÇİN BİLGİ
5- HALİS DEMET
6- HALİT DEMET
7- HÜSEYİN DEMET
8- MESUT DEMET
9- RAMAZAN DEMET
10- SOSIN DEMET
|10
|2025/76
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/12
|1- AYLA ŞANLI
2- AYŞE DEMİRTAŞ
3- BAYRAM CAN
4- BÜLENT CAN
5- BÜŞRA AYDIN
6- CEVDET CAN
7- EMRAH AYDIN
8- FATİH CAN
9- FERİT CAN
10- GÜL CAN
11- GÜLBAHAR ÖZDEMİR
12- İSMET AYDIN
13- KULİ CAN
14- KÜBRA KARANFİL
15- LAMİA SÖYLEMİŞ
16- LEYLA CAN
17- MEHMET RACİ AYDIN
18- MEHMET SAKİ AYDIN
19- MEKİN CAN
20- MERYEM SÖYLEMİŞ
21- NECLA SALİK
22- NECMETTİN CAN
23- NERİMAN ÖZDEK
24- NURETTİN CAN
25- NURŞEN CAN
26- RAYİF CAN
27- RAZİYE CAN
28- ÜMMİHAN ÖNER
29- ZEHRA GÖGERCİN
|11
|2025/77
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/14
|HACI CAN
|12
|2025/78
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/15
|1- ABDULHEKİM KARADENIZ
2- TACDİN KARADENIZ
|13
|2025/79
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/16
|İBRAHİM GÜZERGAH
|14
|2025/80
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/18
|TAHİR KARANFİL
|15
|2025/81
|Van
|Gevaş
|Yuva
|140/19
|MUSA KARANFİL
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