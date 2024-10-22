GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEVAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/139 Esas

Davacılar HAYDAR TİKER, CAFER TİKER, MUZAFFER TİKER, SALİH TİKER, HACİ TİKİR, SÜRETHAN TİKER, AHMET TİKER, CÜBEYİR TİKER, AYHAN TİKER, CİHAN TİKER, EMİN TİKER, MEMİHAN SOLMAZ ile Davalı GEVAŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ, GEVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Van İli Gevaş İlçesi Karşıyaka Mahallesinde tapulama harici bırakılan doğusu ve batısı; Karayolu ile Vangölü arasında kalan yamaç, kuzeyi; Vangölü, güneyi Van-Bitlis Karayolu ile çevrili bulunan ve davacıların zilyetliğinde olan yaklaşık 1360,77 m²'lik taşınmazın yukarıda isimleri yazılı olan davacıların adına tescili talep edildiğinden söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2020/139 Esas sayılı dosyasına başvuruda bulunmaları aksi taktirde zilyetin adlarına tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02107553