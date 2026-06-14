GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
GERMENCİK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, HIDIRBEYLİ Mahalle/Köy, 130 Ada, 380 Parsel, belirtilen taşınmazın detaylı bilgileri (esatis.uyap.gov.tr) adresinde yer almaktadır. Hak kaybı olmaması açısından taşınmaz bilgilerinin incelenmesi ihtar olunur.
Yüzölçümü : 20.617,95 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.672.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEİAŞ lehine 100 m2lik kısmı dahilinde bina, yangın çıkarabilecek tesis etmemek enerji nakil hattına şakuli 5 mt.den az mesafe bırakacak şekilde ağaç yetiştirmemek üzere daimi irtifa hakkı
Diğer : Tescilli irtifak hakkı miktara hatalı olup, itrifat hakkı miktarı 3.393,03 m2dir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02486525