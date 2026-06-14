GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, HIDIRBEYLİ Mahalle/Köy, 130 Ada, 380 Parsel, belirtilen taşınmazın detaylı bilgileri (esatis.uyap.gov.tr) adresinde yer almaktadır. Hak kaybı olmaması açısından taşınmaz bilgilerinin incelenmesi ihtar olunur.

Yüzölçümü : 20.617,95 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.672.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEİAŞ lehine 100 m2lik kısmı dahilinde bina, yangın çıkarabilecek tesis etmemek enerji nakil hattına şakuli 5 mt.den az mesafe bırakacak şekilde ağaç yetiştirmemek üzere daimi irtifa hakkı

Diğer : Tescilli irtifak hakkı miktara hatalı olup, itrifat hakkı miktarı 3.393,03 m2dir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02486525