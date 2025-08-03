GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli Germencik İlçesi Ömerbeyli mahallesi 216 Ada 43 parseltapu kaydında Kadıyeri mevkiinde, 4.826,19 m2’ alanlı, “İncir Bahçesi ” vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Ömerbeyli yolunun Batısında, Mahalle asfaltına 1.400 metre, mahalle merkezine kuşuçuşu1.700 metre mesafededir. Taşınmazın kadastral yolu olup ulaşımı kolaydır. Kuru susuz tarım arazisidir. Taşınmazda % 2-3 eğim mevcuttur. Toprak yapısı kumlu- tınlıdır. . Taşınmaz içerisinde 10-50 yaş arası değişik taç büyüklüğünde 75 aadet incir ağaçları, 6 adet 60-70 yaş aralığında büyük taç zeytin ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 4.826,19 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.102.261,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:11

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:11

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:11

30/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02271074