GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, NAİPLİ Mahalle/Köy, 122 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz “ İncir Bahçesi " vasfında, mahalle merkezine 1200m mesafededir, doğu cephesinden sıfır asfalt yol geçmektedir. % 1-2 düze yakın eğim mevcuttur. Toprak yapısı tınlıdır. Üzerinde çoğunluğu incir olmak üzere meyve ağaçları, 2 adet Demirkapı, 1B yapı sınıfı 15m2 Depo tarzı yapılar, Artezyen ve Beton kazıklara bağlı 400m sınır teli bulunmaktadır.

Adresi : Aydın İli Germencik İlcesi Naipli Mahallesi Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 13.756,60 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 9.102.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:37

21/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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