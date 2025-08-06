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GERMENCİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GERMENCİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 00:00

T.C.
GERMENCİK
İCRA DAİRESİ
2025/113 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/113 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli, Germencik İlçesi, Bozalan Mevkii, 101 Ada, 20 Parsel, 18.576,57 m2 Zeytinlik

Adresi : Çamköy Mah. Bozalan Mevkii 101 Ada 20 Parsel Germencik / AYDIN

Yüzölçümü : 18.576,57 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Zeytinlik/Tarla

Kıymeti : 5.572.971,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:04
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02272935

 