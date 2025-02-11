GERGER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GERGER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/54 Esas

Davacı Şeyho Kılınç ile davalılar Budaklı Köyü ve Maliye Hazine arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Adıyaman ili Gerger ilçesi Budaklı Köyü mevkii; taşınmazın Doğusu: 153 parsel sayılı taşınmaz ile bir kısım tapulama harici yer; Batısı: 485 ve 253 parsel sayılı taşınmazlar; Kuzeyi: 467 ve 384 parsel sayılı taşınmazlar; Güneyi: baraj ve 152 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili olan taşınmaz ile ilgili davalılar Budaklı Köyü ve Maliye Hazine aleyhine Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olduğundan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde itirazlarının Mahkememizin 2023/54 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bildirmeleri 4721 sayılı TMK'nin 713/4. maddesi uyarınca ilan olunur. 16/01/2025

DAVACI: ŞEYHO KILINÇ

DAVALILAR: BUDAKLI KÖYÜ VE MALİYE HAZİNESİ

DAVA: TAPU İPTALİ VE TESCİL (İMAR İHYAYA DAYALI)

#ilangovtr Basın no ILN02171047