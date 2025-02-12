GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

GEMLİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/31 Ort. Gid. Satış

Hissedar olan Rukiye Çiler DUĞAN ile Saliha YILMAZ vekili tarafından diğer hissedar Silvia Jasmine YILMAZ aleyhine aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18/10/2023 tarih ve 2022/1217 Esas, 2023/1588 Karar sayılı ilamı ile Bursa ili, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mah. 116 ada 4 parsel 3. Kat 20 nolu bağımsız bölüm dairenin ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair karar verilmiş, Memurluğumuz dosyasında yapılan aramalara ve çıkartılan tebligatlara rağmen tebliğ yapılamayan ve adresi tespit edilemeyen, taşınmaz üzerinde 3/8 oranında pay sahibi Rahmi ve Rosa kızı kızı, 1969 doğumlu Silvia Jasmine YILMAZ'a 10/02/2025 tarihli Satış İlanının Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Bahsi geçen taşınmazın1.Arttırma tarihinin 18/03/2025 tarihinde 14:59'başlayıp 25/03/2025 günü saat 14:59 da biteceği

2.Arttırma tarihinin 10/04/2025 tarihinde14:59 başlayıp 17/04/2025 günü saat 14:59 da biteceği

Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı Satış ilanı tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02171568