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GEMLİK 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GEMLİK 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

T.C.
GEMLİK
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/260 Esas
KARAR NO : 2024/674
SANIK : ENGİN KADİR GÜNAY, REFİK ve MUZAFFER oğlu, 30/09/1975 BURSA doğumlu, 10489815354 TC. nolu
SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak
SUÇ TARİHİ : 11/09/2022
KARAR TARİHİ : 26/12/2024
HÜKÜM ÖZETİ
Sanığın tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF hakkı bulunduğu, belirtilen süre içerisinde İSTİNAF hakkını kullanmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin sanığa tebliği için ilanen tebliğine karar vermek gerekmiştir.
Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur .

 

#ilangovtr Basın no ILN02215428