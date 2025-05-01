GEMLİK 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GEMLİK

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/260 Esas

KARAR NO : 2024/674

SANIK : ENGİN KADİR GÜNAY, REFİK ve MUZAFFER oğlu, 30/09/1975 BURSA doğumlu, 10489815354 TC. nolu

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 11/09/2022

KARAR TARİHİ : 26/12/2024

HÜKÜM ÖZETİ

Sanığın tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF hakkı bulunduğu, belirtilen süre içerisinde İSTİNAF hakkını kullanmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin sanığa tebliği için ilanen tebliğine karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur .

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