GEMLİK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/1023 Esas

DAHİLİ DAVALI: MİCHAEL ÖZTÜRK - MOLLA YUSUF MAHALLESİ 1409 SOKAK NO:9A/12 KONYAALTI/ANTALYA

Davacı HARUN YANIK tarafından davalılar GÜLÜMSER ÖZTÜRK, MİCHAEL ÖZTÜRK aleyhine açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; Davalı Michael ÖZTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Ethem ÖZTÜRK ve Ursula ÖZTÜRK oğlu, 02/05/1971 doğumlu, 44644764706 T.C Kimlik numaralı Michael ÖZTÜRK'ün adreslerine yapılan tüm tebligatların iade döndüğü anlaşıldığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma zaptının Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dava dilekçesine ve dahili davalı dilekçesine cevap verebileceğiniz hususu Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

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