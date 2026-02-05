×
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 00:00

İLAN

T.C.
GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/38 Esas: DAVALI HALİL BOYACI -Fakılar Mah. Bayraktar Cad. No:19- İç Kapı No:-Akseki / ANTALYA Davacılar , LİVAZA CEMEROĞLU, MELİSSA GÜZEL CEMEROĞLU AKKAYA, REYHAN CEMEROĞLU ile Davalılar , AYBAR KÖSE, AYŞE PINAR CEMEROĞLU, BEKİR SITKI CEMEROĞLU, HALİL BOYACI, HASIMSIZ HASIMSIZ, ÖZLEM CEMEROĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu) davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; Davalı Halil BOYACI aleyhine mahkememizde açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Hüseyin ve Aliye oğlu, 25/02/1952 doğumlu, 18025398422 T.C Kimlik numaralı Halil BOYACI'nın Fakılar Mah. Bayraktar Cad. No:19- İç Kapı No:-Akseki / ANTALYA adresine yapılan tüm tebligatların iade döndüğü anlaşıldığından Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesi/tensip zaptı/ ara karar evrakı hususları yönünden Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi/tensip zaptı/ ara karar evrakı tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02394999