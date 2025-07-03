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GEMLİK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GEMLİK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 00:00

İLAN

T.C.
GEMLİK2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/90 Esas

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar CEM MUTLU,CEZMİ ŞENGÖR ve Diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; Dahili davalı Cezmi ŞENGÖR aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Remzi ve Gülten oğlu, 01/06/1971 doğumlu, 55462089100 T.C Kimlik numaralı Cezmi ŞENGÖR'ün willi stör str.12 86159 augsburg / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Adresine yapılan tüm tebligatlar yapılamadığından Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesi, karar ilamı ile duruşma gününü bildirir tebliğ hususu Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi, karar ilamı ile duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02253532