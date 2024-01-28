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GEMLİK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

GEMLİK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 00:00

GEMLİK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Dosya No: 2021/337 Esas

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1863 Ada 136 parsel numaralı taşınmazın güneyinde-1863 Ada 137 parsel numaralı taşınmazın batısında yer alan yaklaşık 1,28 (13.000 M2) hektar alanlık taşınmazın Harita Mühendisi bilirkişisi Recep BUDAK'ın 30/12/2022 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 15.716,16 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Şenol SARIM tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2021/337 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Şenol SARIM adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01975041

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#Basın No ILN01975041#İlangovtr