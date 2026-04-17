GEMLİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEMLİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/161 Esas

KARAR NO : 2025/591

İmar Kirliliğine Neden Olma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 184/1, 53 ,58 maddeleri gereğince 15.000,00 Adli Para Cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Fatma kızı17/12/1955 doğumlu, Hacer KARADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde trajı yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içinde mahkumiyet hükmü yönünden Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

