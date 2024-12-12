T.C. GEMLİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/273 Esas

KARAR NO : 2024/384

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Usub ve Humar kızı, 01/07/1974 doğumlu, AFET JAFARZADE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

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