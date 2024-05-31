×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 00:00

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan 2 nolu vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
2 NOLU VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ :
Sıra
No		Vergi NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergi DönemiAna V.KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıGecikme FaiziKarar Harcı TutarıAdres
17610340214DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.2024052039DG9000000102/2012-02/201200710071586.114,33------1.443.599,592.666,82MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
27610340214DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.2024051739DG9000000103/2012-03/2012007100711.356.001,11------3.320.846,726.169,80MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
37610340214DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.2024052239DG9000000103/2012-03/2012007100711.258.577,56------3.123.789,506.154,12MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
47610340214DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.2024151739DG9000000204/2012-04/2012007100711.688.170,99------4.166.406,007.681,17MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
Toplam 4 adet 2 Nolu Vergi/Ceza İhbarnamesi Listelenmiştir.         

#ilangovtr Basın no ILN02041977

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02041977#İlangovtr