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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan 2 nolu vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|2 NOLU VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ :
|Sıra
No
|Vergi No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergi Dönemi
|Ana V.Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Gecikme Faizi
|Karar Harcı Tutarı
|Adres
|1
|7610340214
|DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.
|2024052039DG90000001
|02/2012-02/2012
|0071
|0071
|586.114,33
|---
|---
|1.443.599,59
|2.666,82
|MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
|2
|7610340214
|DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.
|2024051739DG90000001
|03/2012-03/2012
|0071
|0071
|1.356.001,11
|---
|---
|3.320.846,72
|6.169,80
|MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
|3
|7610340214
|DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.
|2024052239DG90000001
|03/2012-03/2012
|0071
|0071
|1.258.577,56
|---
|---
|3.123.789,50
|6.154,12
|MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
|4
|7610340214
|DETAY TAŞIT YEDEKLERİ MADENİ YAĞLAR SANAYİ. TİC. LTD. ŞTİ.
|2024151739DG90000002
|04/2012-04/2012
|0071
|0071
|1.688.170,99
|---
|---
|4.166.406,00
|7.681,17
|MUTLUKENT MAH. 1960 CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÇANKAYA / ANKARA (Kanuni temsilci Ertuğrul ÜNAL’ın KPS kaydının bulunmaması nedeniyle, bilinen son adresi dikkate alınmıştır.)
|Toplam 4 adet 2 Nolu Vergi/Ceza İhbarnamesi Listelenmiştir.
#ilangovtr Basın no ILN02041977