GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GELİBOLU

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, BOLAYIR Mahalle/Köy, 599 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz tapu sicilinde "Bahçeli Kargir Ev ve Dam" olarak tescilli olup, Satışa konu taşınmazın güney yönünden kadastral yola cephesi olup, diğer tüm yönlerden ise komşu parsellere cephelidir. Parsel kare şekle yakın ve topografik olarak az eğimli bir yapıdadır. Parselin yola cepheli olduğu bölümde altyapı hizmetleri bulunmadığı ve üstyapı olarak kilit parke taşı bulunmaktadır. Kamu tarafından sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilir durumdadır. Genel itibari ile yakın çevrede köy evi ve müştemilatı olarak kullanılan 2-3 kata kadar yapılaşmalar mevcuttur.

Yüzölçümü : 1.407,74 m2

İmar Durumu: Bolayır Köyü 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde kısmen "Yerleşik Konut Alanı" ve kısmen "ASM (Aile Sağlık Merkezi)" gösteriminde kaldığı, Taşınmazın ilgili plana esas imar uygulamaları (yola terk v.s, 18 uygulamaları) tamamlanmadan inşai faaliyete geçilemez

Kıymeti : 8.129.020,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:51

12/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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