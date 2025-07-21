GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GELİBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi, Sütlüce Köyü 178 ada 8 Parsel, 2.040,85 m2 yüzölçümlü ve "Avlulu Ahşap Ev ve Ahır" vasfında olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı ve izale-i şuyu davası açılmıştır beyanlarının bulunduğu, güney yönünden imar yoluna, doğusunda yar ve dereye cepheli olduğu, güneyindeki köy içi yola 4 metre cepheli olduğu, üzerinde 1/A yapı sınıfında 2 adet plastik örtülü sera yapısı, sera yapılarının her birinin yaklaşık 50m2 alanlı olduğu, üzerinde 1 adet iki katlı mesken yapısı bulunduğu, yapı Tabanda 65m2, toplamda yaklaşık 130m2 alanlı olup 3/A yapı sınıfında ve Yığma yapı tarzında olduğu, üzerinde Tek katlı 47m2 alanlı ve tek katlı 60m2 alanlı 2 adet mesken yapısı bu yapılar yığma yapı tarzında ve 3/A yapı sınıfında olduğu, üzerinde 1 adet tek katlı, 1/B yapı sınıfında 25m2 alanlı depo yapısının bulunduğu, üzerinde 1 adet erik, 1 adet şeftali, 1 asma, 1 adet kokar ağaç ve 1 adet iğde ağacı bulunduğu görülmüştür.

İmar Durumu : Belediye Sınırları Dışındadır. Taşınmazın tamamı 1/100.000 ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planında Kırsal yerleşik Alanlar Gösteriminde kalmaktadır.

Kıymeti : 8.693.350,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 10:08

20/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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