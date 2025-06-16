GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GELİBOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 128 PARSEL

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 128 nolu parselde kayıtlı, tarla vasıflı 8.170,58 m2 yüzölçümlü parsel olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı bulunduğu, satışa konu 127 parsel ile sınır komşusu olduğu, keşif esnasında sürülü boş durumda olduğu, yakınında ve üzerinde herhangi bir sulama kaynağı bulunmamakta olup kuru tarım arazisi olduğu, makinalı tarıma elverişli olduğu, üzerinde ekonomik değere sahip herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmadığı, kadastral yola cephesi bulunmadığı, üzerinde 2 adet badem ağaçları bulunmakta olup maktuen toplam değeri 6.500,00 TL olduğu görülmüştür.

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi E-İmar üzerinden yapılan sorgulamada; Taşınmaz, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk alanında sınırları içinde, tarla vasfında olduğu, 3.752 m2 alanlı kısmının Kırsal Yerleşik Alan sınırları içerisinde Taks:0,4 Kaks:0,80 hmax:7.50 m yapılaşma şartlarında konut alanında bulunduğu belirtilmiştir. Taşınmazın kalan kısmının ise köy yerleşik alanı sınırları dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca yapılan sorgulamada "Ilgardere-Burhanlı-Cumalı Doğal Sit Alanı" içerisinde kalmakta olduğu ilgili kurumlardan görüş alınmadan yapılaşma faaliyeti yapılamaz beyanı bulunmaktadır.

Kıymeti : 12.262.370,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 127 PARSEL

Taşınmazın dosya incelenmesinde ana taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 127 nolu parselde kayıtlı, tarla vasıflı 6.161,96 m2 yüzölçümlü olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı ve S.Süleyman Han Vakfı şerhi bulunduğu, taşınmazın köy merkezinde olup nüfusun yoğun olduğu mahalde köy içi mevkiinde, köy meydanı ve köy camisi bitişiği mahal ve konumuna sahip olduğu, güney yönünden kadastral yola cepheli olup diğer yönlerden komşu parsellere cepheli olduğu, parselin cepheli olduğu yolda etrafında altyapı ve üstyapı hizmetlerinin bulunmadığı, üzerinde ekonomik değeri olan zirai muhdesat bulunmadığı, taşınmazın içerisinde yaklaşık 75m2 alana sahip tek katlı yığma yapı tarzında 1B Yapı sınıfında, Duvarları sıvasız ve boyasız, Çatı döşemesi eternit kaplı ve halihazırda dam ve samanlık olarak kullanılan bir yapının bulunduğu, söz konusu yapının girişi 117 parselden olduğu ancak yapının tamamı 127 parselde kaldığı için bu başlık altında değerlendirilmesinin yapıldığı görülmüştür.

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi E-İmar üzerinden yapılan sorgulamada; Taşınmazın tamamının Burhanlı Köyü Köy Yerleşik Alanı sınırları içerisindeve Çevre ve Şehircilik Bakalığı"nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir-ÇanakkaleÇevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kaldığı, Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olmak kaydıyla Köy Yerleşik alan sınırı içerisinde kalan ksıımda; TAKS: 0,40, KAKS: 0,80 olmak şartıyla 2 kat 7.5 metre yüksekliğinde yapı yapılabilir hükmü bulunmaktadır.

Kıymeti : 11.240.215,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 35 PARSEL

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 35 nolu parselde kayıtlı, tarla vasıflı 26.610,04 m2 yüzölçümlü parsel olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı bulunduğu, keşif esnasında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığı, hububat ekili durumda olduğu, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için Kuru Tarım Arazisi (KTA) niteliğinde olduğu, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veya yapı gibi muhdesat bulunmadığı, parselin, deniz manzarasına sahip olduğu ve taşınmazın kadastral yola cephesinin bulunmadığı görülmüştür.

İmar Durumu :Taşınmaz, Burhanlı Köyü yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, 1/100000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” içerisinde kaldığı anlaşılmıştır. Köy yerleşik alanı içerisinde kalmadığı, Ayrıca yapılan sorgulamada "Ilgardere-Burhanlı-Cumalı Doğal Sit Alanı" içerisinde kalmakta olduğu ilgili kurumlardan görüş alınmadan yapılaşma faaliyeti yapılamaz beyanı bulunmaktadır.

Kıymeti : 10.644.016,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:07

4 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 113 PARSEL

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 113 nolu parselde kayıtlı, Bahçeli Kargir Ev vasıflı975,67 m2 yüzölçümlü olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı ve S.Süleyman Han Vakfı şerhi bulunduğu, taşınmazın köy merkezinde olup nüfusun yoğun olduğu mahalde köy içi mevkiinde, köy meydanı ve köy camisi bitişiği mahal ve konumuna sahip olduğu, güney yönünden kadastral yola cepheli olup diğer yönlerden komşu parsellere cepheli olduğu, parselin cepheli olduğu yolda etrafında altyapı ve üstyapı hizmetlerinin bulunmadığı, parselin doğu tarafında yaklaşık 83m2 taban alanında toplamda 187m2 alana sahip iki katlı betonarme taşıyıcı sisteme sahip 3A Yapı sınıfında, duvarları sıvalı ve boyalı, Çatı döşemesi kiremit kaplı halihazırda alt kat ve üst kat şeklinde ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılabilen bir yapının bulunduğu, 2 katlı betonarme yapıya bitişik vaziyette yaklaşık 24m2 alana sahip yığma yapı tarzında1B Yapı sınıfında yardımcı yapı niteliğinde depo yapısının bulunduğu, taşınmazın içerisinde binanın girişine cepheli yaklaşık 60m2alana sahip tek katlı yığma yapı tarzında 2C Yapı sınıfında, Duvarları sıvalı ve boyalı, Çatı döşemesi kiremit kaplı yıpranmış vaziyette ve halihazırda depo olarak kullanıldığı, batı tarafında yaklaşık 97m2 taban alanında toplamda 194m2 alana sahip iki katlı betonarme taşıyıcı sisteme sahip 3A Yapı sınıfında, Duvarları sıvalı ve boyalı, Çatı döşemesi kiremit kaplı halihazırda alt kat ve üst kat şeklinde ayrı bağımsız bölüm olarak kullanılabilen bir yapının bulunduğu, söz konusu yapının bir kısmı yine satış dosyası kapsamında olan 114 parsele tecavüzlü olduğu ancak yapı bütünlüğü açısından 113 parsel içerisinde girişi sağlandığı, ayrılmaz bir bütün olduğu ve bu yüzden toplam bedel üzerinden yapının tamamının bu başlık altında hesaplandığı, taşınmazın içerisinde yaklaşık 55m2 alana sahip yığma yapı tarzında basit inşai malzemelerden yapılmış 1B Yapı sınıfında yardımcı yapı niteliğinde depo yapısının bulunduğu, ve taşınmaz üzerinde bulunan 6 adet asma, 4 adet zeytin, 7 adet erik, 1 adet armut, 1 adet ayva, 1 adet muşmula, 1 adet dut, 2 adet kayısı, 1 adet nar, 1 adet şeftali ve 1 adet badem ağaçları bulunmakta olup maktuen toplam değerinin 79.500,00 TL olduğu görülmüştür.

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi E-İmar üzerinden yapılan sorgulamada; Taşınmazın tamamının Burhanlı Köyü Köy Yerleşik Alanı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakalığı"nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kaldığı, Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olmak kaydıyla Köy Yerleşik alan sınırı içerisinde kalan ksıımda; TAKS: 0,40, KAKS: 0,80 olmak şartıyla 2 kat 7.5 metre yüksekliğinde yapı yapılabilir hükmü bulunmaktadır.

Kıymeti : 10.022.847,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:08

5 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 117 PARSEL

Taşınmazın dosya incelenmesinde Ana taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 117 nolu parselde kayıtlı, Bahçeli Ahşap Ev vasıflı 1.168,32 m2 yüzölçümlü olduğu, taşınmaz üzerinde yabancılara satılamaz Beyanı, İzale-i Şuyu davası açılmıştır beyanlarının ve S.Süleyman Han Vakfı şerhinin bulunduğu, taşınmaz köy merkezinde olup nüfusun yoğun olduğu mahalde köy içi mevkiinde, köy meydanı ve köy camisi bitişiği mahal ve konumuna sahip olduğu, güney yönünden kadastral yola cepheli ve diğer yönlerden komşu parsellere cepheli olduğu, parselin cepheli olduğu yolda etrafında altyapı ve üstyapı hizmetlerinin bulunmadığı, taşınmazın içerisinde 175m2 alana sahip tek katlı yığma yapı tarzında 1B Yapı sınıfında, Duvarları sıvasız ve boyasız, Çatı döşemesi eternit kaplı ve halihazırda depo olarak kullanılan bir yapının bulunduğu, söz konusu yapının bir kısmı yine satış dosyası kapsamında olan 127 parsele tecavüzlü olduğu, 117 parselde girişi olan yapının yapı bütünlüğü açısından 117 parsele ait olduğu ancak yapının tamamının 127 parselde kaldığı için 127 parsel başlığı altında değerlendirilmesinin yapılacağı, söz konusu yapının önünde yaklaşık 225m2 alanında sökülebilir kaldırılabilir nitelikte ancak hafif çelik konstrüksiyon sistem 1B Yapı sınıfında sundurma yapısı olarak kullanılan bir yapının bulunduğu, yine taşınmaz üzerinde 2 adet badem ve 2 adet incir ağaçlarının bulunduğu ve maktuen toplam değerinin 12.000,00 TL olduğu görülmüştür.

İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresi E-İmar üzerinden yapılan sorgulamada; Taşınmazın tamamının Burhanlı Köyü Köy Yerleşik Alanı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakalığı"nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kaldığı, Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olmak kaydıyla Köy Yerleşik alan sınırı içerisinde kalan ksıımda; TAKS: 0,40, KAKS: 0,80 olmak şartıyla 2 kat 7.5 metre yüksekliğinde yapı yapılabilir hükmü bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.814.920,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 12:09

6 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 130 PARSEL

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 130 nolu parselde kayıtlı, Tarla vasıflı 5.388,19 m2 yüzölçümlü olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı bulunduğu, keşif esnasında taşınmazın tarım arazisi olarak kullanıldığı, ekili olmadığı sürülü boş durumda olduğu, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için Kuru Tarım Arazisi (KTA) niteliğinde olduğu, parselin, deniz manzarasına sahip olduğu, kadastral yola cephesinin bulunmadığı, üzerinde bulunan 7 adet zeytin ve 5 adet ahlat üzeri aşılı armut ağaçları bulunmakta olup maktuen toplam değerinin 59.000,00 TL olduğu görülmüştür.

İmar Durumu :Taşınmaz, Burhanlı Köyü yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, 1/100000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” içerisinde kaldığı anlaşılmıştır. Köy yerleşik alanı içerisinde kalmadığı, Ayrıca yapılan sorgulamada "Ilgardere-Burhanlı-Cumalı Doğal Sit Alanı" içerisinde kalmakta olduğu ilgili kurumlardan görüş alınmadan yapılaşma faaliyeti yapılamaz beyanı bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.602.466,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:08

7 NO'LU TAŞINMAZIN

BURHANLI KÖYÜ 137 ADA 115 PARSEL

Taşınmazın dosya incelenmesinde Ana taşınmazın Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Burhanlı Köyü, 137 ada 115 nolu parselde kayıtlı, Bahçeli Kargir Ev ve Samanlık vasıflı 672,53 m2 yüzölçümlü olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği beyanı ve S. Süleyman Han Vakfı şerhinin bulunduğu, taşınmaz köy merkezinde olup nüfusun yoğun olduğu mahalde köy içi mevkiinde, köy meydanı ve köy camisi bitişiği mahal ve konumuna sahip olduğu, güney yönünden kadastral yola cepheli olup diğer yönlerden komşu parsellere cepheli olduğu, parselin cepheli olduğu yolda etrafında altyapı ve üstyapı hizmetlerinin bulunmadığı, taşınmazın içerisinde ön cepheden girişe göre sağ yanında yaklaşık 75m2 alana sahip tek katlı yığma yapı tarzında 2C Yapı sınıfında, duvarları sıvalı ve boyalı, çatı döşemesi kiremit kaplı ve halihazırda mesken olarak kullanılan bir yapının bulunduğu, söz konusu yapının bir kısmı yine satış dosyası kapsamında olan 114 parsele tecavüzlü olduğu ancak yapı bütünlüğü açısından 115 parsel içerisinde girişinin sağlandığı, ayrılmaz bir bütün olduğu ve bu yüzden toplam bedel üzerinden yapının tamamının bu başlık altında hesaplandığı, taşınmaz içerisinde ön cepheden girişe göre sol yanında yaklaşık 80m2 alana sahip tek katlı yığma yapı tarzında 2C Yapı sınıfında, Duvarları Çatı döşemesi yıpranmış vaziyette halihazırda mesken olarak kullanılan bir yapının bulunduğu, taşınmaz içerisinde arka cephe bölümünde yaklaşık 60m2 alana sahip tek katlı yığma yapı tarzında 2C Yapı sınıfında, duvarları çatı döşemesi yıpranmış vaziyette halihazırda mesken olarak kullanılan bir yapının bulunduğu, taşınmaz içerisinde yaklaşık 30m2 alana sahip yığma yapı tarzında basit inşai malzemelerden yapılmış 1B Yapı sınıfında yardımcı yapı niteliğinde depo yapısının bulunduğu, taşınmaz üzerinde 7 adet badem, 2 adet incir, 2 adet erik, 1 adet kiraz, 1 adet dut, 1 adet fıstık çamı ve 1 adet nar ağacı bulunmakta olup ağaçların maktuen toplam değerinin 47.000,00 TL olduğu görülmüştür.

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi E-İmar üzerinden yapılan sorgulamada; Taşınmazın tamamının Burhanlı Köyü Köy Yerleşik Alanı sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakalığı"nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kaldığı, Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olmak kaydıyla Köy Yerleşik alan sınırı içerisinde kalan ksıımda; TAKS: 0,40, KAKS: 0,80 olmak şartıyla 2 kat 7.5 metre yüksekliğinde yapı yapılabilir hükmü bulunmaktadır.

Kıymeti : 5.091.950,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:09

09/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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