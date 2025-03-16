GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/151 Esas
MİRASÇI: SENİHA ŞİMŞİR 10321789034
Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/04/2025 günü saat:11:15 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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