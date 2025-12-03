GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GELİBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/899 Esas

KARAR NO : 2022/369

Dahili Davalı : NEJAT EFE ÜLKÜ-17489157552 Adresi: ŞHT. ELMAZ DARBAZ SOK. EMİNSEL APRT KATD-5 METEHANLEFKOŞA / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Mahkememizden verilen yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar doğrultusunda;

"Davanın KABULÜNE,

1)Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi, Yülüce Köyü 1951 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Soykan Yaşar'ın 21/01/2020 tarihli raporunun krokisinde B harfi ile gösterilen toplam 4.615,03 m2 lik kısmın tapusunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine,

2)Fen bilirkişisi Soykan Yaşar'ın krokisinin karara eklenmesine,

3)Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma bedelinin 97.469,43-TL TESPİTİNE,

.............

Bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, terkin hükmü yönünden kesin, bedel hükmü yönünden HMK 345 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verildiği,

Karara karşı davacı kurum vekili 24/10/2024 tarihinde istinaf talebinde bulunmuştur.

Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi dahili davalı Nejat Efe ÜLKÜ'ye tebliğ yerine geçerli olmak üzere yurtdışı ilanen tebliğ olunur. 01/12/2025

