GELİBOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GELİBOLU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

05.12.2024

Sayı : E.78828043-2022/927-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 13/02/2024 tarihli gerekçeli kararında " Hakaret - Tehdit - Yaralama " suçlarından (Seyfullah ve Hatice oğlu, 21/09/1985 Bakırköy doğumlu) sanık Doğa ALTIN hakkında Basit Yaralama suçundan 5 Yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Tehdit suçundan beraatine, Hakaret suçundan 5 Yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Sanık Doğa ALTIN hakkında savunmasında belirttiği adresine çıkarılan karar tebligatının bila tebliğ iade edildiği, Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği'nden gelen cevabi yazıda şahsın herhangi bir adresinin tespit edilemediğinin bildirildiği, UYAP sistemi üzerinden yapılan incelemede şahsın güncel mernis adresinin bulunmadığı ve dosyada daha önce sanığa yapılan bir tebligatın bulunmadığı nazara alınarak sanık hakkında mahkememizce verilen karar tebliğ edilemediğinden mahkememiz kararının, itiraz ve istinaf dilekçelerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine,

1-7021 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Mahkememizce verilen kararın gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2-Hükmün işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 268. Maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememizce de en yakın mahkemeye bir dilekçe verilemesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği,

İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere;

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Katip 182626

e-imzalıdır Hakim 219533

e-imzalıdır

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