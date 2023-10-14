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GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz Umurbey Mahallesinde Sanayi Sitesinde bulunan, tapunun Dayınlar Mahallesi 1016 ada, 11 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada, 10 parsel nolu 170,59 m2, 1016 ada, 12 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada, 9 parsel nolu 170,59 m2, 1016 ada, 13 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada, 8 parsel nolu 170,59 m2, 1016 ada, 14 parsel nolu 170,62 m2, 1016 ada, 7 parsel nolu 170,69 m2, 1016 ada, 15 parsel nolu 170,61 m2, 1016 ada, 6 parsel nolu 159,10 m2, 1016 ada, 16 parsel nolu 152,13 m2 ve Uluoymak Mahallesi 953 ada 7 parsel nolu 769,07 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazların, 09/10/2023 tarih ve 115 sayılı Encümen kararıyla;
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.
Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.
İhale 25 EKİM 2023 ÇARŞAMBA günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat : 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 ve 16:45 ’ de ihale edilecektir.
İhaleye katılmak isteyenler;
1.) T.C Vatandaşı olmak,
2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,
4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi
ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.
7.)Nüfus cüzdan fotokopisi
Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilin de Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;
İlanen duyurulur.
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER
S. NO
MAHALLE
MEVKİİ
ADA / PAR.
İHALE SAATİ
M2
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ
TEMİNAT
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/11
14:00
170,60 m2
|2.250.000,00TL+KDV
67.500.00 TL.
2
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/10
14:15
170,59 m2
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
3
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/12
14:30
170,60 m²
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
4
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/9
14:45
170,59 m²
|2.250.000,00TL+KDV
67.500.00 TL.
5
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/13
15:00
170,60 m²
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
6
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/8
15:15
170,59 m²
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
7
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/14
15:30
170,62 m²
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
8
Dayınlar Mah.
Sanayi
1016/7
15:45
170,69 m²
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
9
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/15
16:00
170,61 m²
|2.250.000,00TL+KDV
|
67.500.00 TL.
10
Dayınlar Mah.
Sanayi Sitesi
1016/6
16:15
159,10 m²
|2.500.000,00TL+KDV
|
75.000.00 TL.
|11
|Dayınlar Mah.
|Sanayi Sitesi
|1016/16
|16:30
|152,13 m²
|2.500.000,00TL+KDV
|75.000.00 TL.
|12
|Uluoymak Mah.
|-
|953/7
|16:45
|769,07 m²
|3.000.000,00TL+KDV
|90.000,00 TL.
#ilangovtr Basın no ILN01909206