İHALE İLANI

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlçemiz Özyurt Mahallesi 6 pafta, 1062 ada, 1 parsel üzerindeki taşınmazın (Demirel Caddesi Kaymakamlık Hizmet Binası üstü) Kat Karşılığı arsa satış inşaatı yapım işi olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1-İDARENİN:

a) Adresi: Özyurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 4 Gediz / KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası: Tel No: 0.274.4124444, Faks No: 0.274.4122546

2- İŞİN KONUSU:

Mülkiyeti Gediz Belediyesine ait olan İlçemiz Özyurt Mahallesi,6 pafta, 1062 ada, 1 parselde bulunan arsanın kat karşılığı arsa satışı olarak İnşaatı için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesi (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmasını kapsayan şartnamedir.

3- ARSANIN YERİ VE ŞARTLARI:

Ada-Parsel Alanı: Kat: Mekân Âdeti: Kat Karşılığı İstenen Daire ve muhammen bedel: Son Müracaat Tarihi: 1062/ 1 1.780,58 m2 Bodrum kat, Zemin kat 16 adet iş yeri, A1 Blok 5 kat toplam 30 daire, A2 Blok 5 kat toplam 30 daire Zemin kattaki 1-2-13-14-15-16 nolu iş yerleri , A1 Blok 2-3-4. Katlardaki tüm daireler ( 18 Daire) , A2 blok 1-5. Katlardaki tüm daireler( 12 Daire )+ 100.000,00 TL.. Bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. (Yüklenici; bedeli yer teslim tarihinden 1 ay sonra başlayıp, 6 eşit taksitte ödeyecektir.) (Tahmini bedel 128.620.617,75 TL’dir.) 25.08.2025 Saat:10.00

4- İHALENİN YER VE SAATİ:

İhale, Gediz Belediyesi Meclis Salonunda 25.08.2025 tarih Pazartesi saat 14.00’da Encümen huzurunda yapılacaktır.

5- İHALENİN SÜRESİ :

Yer teslim tarihinden itibaren 400 iş günü

6- İhaledeki tekliflerde kat karşılığı istenen bedel, kapalı teklif olarak arttırılacaktır. İç zarflar açıldıktan sonra en yüksek 3 teklif arasında arttırma girilecektir.

7- İhale Tahmini keşif bedeli: 128.620.617,75 TL’dir.

8- İhale şartnamesi ile diğer evrak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

9- KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

10- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler. İhaleye Girebilme Şartları:



a) İhaleye katılanın kooperatif olması halinde;

1- İhaleye katılacak kooperatifin genel kuruldan kat karşılığı inşaat yapabilmesi için yetki belgesi almış olması.

2- Kuruluş aşamasındaki kooperatiflerin kurucu üyeleri muvafakatini almış en az iki yönetim kurulu üyesinin müracaatı

3- Kurulmuş kooperatiflerin imza sirküleri ve yetkililerin müracaatı

4- Kanuni ikametgâh belgesi, tebligat adresi gösterilmesi, noter tasdikli imza sirküleri (2025 onaylı)

5-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2025 onaylı) istekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, noterden düzenlenmiş vekâletname, yapı araçları taahhütnamesi, teknik taahhütnamesi

b)Şirket veya şahıs olması halinde;

1- Kanuni İkametgâh belgesi, tebligat adresi gösterilmesi, ticaret ve sanayi odası belgesi (2025 onaylı).

2- Noter tasdikli imza sirküleri. ( 2025 onaylı) İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

3- Mali durum ve belgeler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı. Bankalardan keşfin en az %10 u kadar kullanılmamış nakit kredi veya teminat mektubu kredisi referans mektubu.

4- Bilanco veya eşdeğer belgeler

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

5- 2019 - 2024 son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergileri borcu olmadığına dair vergi dairelerinden 2025 yılında temin edilecek belge.

6- 2025 yılında SSK’dan borcu olmadığına dair temin edilecek belge.

7-Ortak girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

8-Yapı araçları taahhütnamesi, teknik personel taahhütnamesi, halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri.

İnşaat Mühendisi 1 adet (En az 5 yıl deneyimli)

Mimar 1 adet (En az 5 yıl deneyimli)

Makine Mühendisi 1 Adet (En az 5 yıl deneyimli)

Elektrik Mühendisi 1 Adet (En az 5 yıl deneyimli)

9- İhale dokümanını bedeli ödediğine dair belge

10- Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri. ( Son on beş yıl içinde yurt içinde ve dışında sözleşme bedelinin en az %50 oranında gerçekleştirdiği veya %30 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi)

11- İhaleye katılmada yasaklı olmadığına dair temin edilecek belge

12- İhaleye katılabilmek için dosyalarını 25.08.2025 tarihinde Pazartesi günü saat:10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İhaleye girebilmek için dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a. İç zarf.

b. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi.

c. Noter Tasdikli imza sirküleri.

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

e. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

f. Gediz Belediye Başkanlığı adına alınmış 3.858.618,53 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya süresiz banka teminat mektubu.

g. Şahıs veya şirket olması halinde katılımcının ihale yasaklısı olmadığına dair belgesi.

13- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içersindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek yeterlilik sonucu encümence açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayacakların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

15- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

16- İdare, İhaleyi Devlet İhale Kanununun 29.maddesine göre yapıp, yapmamakta serbesttir.

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