GEDİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/217 ESAS Kütahya İli, Gediz İlçesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliki yazılan taşınmazın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 16/07/2019 tarihli ve 1399 sayılı oluruna istinaden Türkiye Elektirik İletişim A.Ş. Yönetim kurulu tarafından yapılan araştırma neticesinde Kütahya İli, Gediz İlçesi, Polat Köyü, Akbaş Mevkii 122 ada 157 parsel sayılı taşınmazın irtifak hakkı kurulmasına karar verilen kısmın 0.62 m2 lik alanın toplam bedelinin 1,94 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 10/11/2025

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Polat Köyü, Akbaş Mevkii 122 ada 157 Parsel

