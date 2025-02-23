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GEDİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEDİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 00:00

İLAN

GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya İli, Şaphane İlçesi, Karacaderbet Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın 23/10/2023 tarih ve 92 sayılı encümen kararı doğrultusunda kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 390 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen kısmının 2.144,17 m² olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Şaphane Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 28/08/2024

İL: KÜTAHYAİLÇE: ŞAPHANE MAH. : KARACADERBENT MAHALLESİ/KÖYÜ
Esas NoAda /ParselToplam+ YüzölçümüNiteliğiMalikleri
2024/376390 / 12.144,17 m²TarlaSüleyman Küçükçakır

#ilangovtr Basın no ILN02177127