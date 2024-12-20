T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2020/92 Esas

Davacı , PETROYAĞ VE KİMYASALLAR SAN TİC AŞ Davalı , ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden gazete ilanı yapılmasına karar verilmiş olup, "13/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Davalının ve davacının 2018 yıllarına ait ticari defterlerini Elektronik ortamda tuttuğu, Defterlerin açılış ve kapanış beratlarının kanunda belirtilen sürelere uygun olarak yüklendiği, 2018 yıllarına ait envanter defterlerinin de kanunda belirtilen sürelere uygun olarak tasdikinin yapıldığı görülmüştür. Ticari defterlerin delil kudretine haiz olduğu görülmüş olup, takdiri Sayın Mahkemenindir. Dava dosyası kapsamında yapılan inceleme de 5546626 Seri Nolu Çekin Atlantik Petrol Ürünleri Tic. Ve San Aş ye ait çekin davacı Petroyağ ve Kimyasal San. Tic. A.Ş.'ye keşide edildiği görülmüştür. Dava konusu 12.000 USD VE 5546626 seri numaralı çek davalı ve davacının defterlerinde kayıt altına alındığı ve çekin davacı tarafından 5546626 seri numaralı çekle ilgili defter kayıtlarında keşideciye iade edildiğine dair yevmiye kaydı oluşturduğu defter kayıtlarında görülmüştür. Davalı Aktaş Kimya Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının defter ve belge incelemesinde dava konusu 12.000 USD 5546626 seri numaralı çekin alış kaydını 320 Satıcılar carisi hesabı altında Aymex Petro firmasından alış olarak 03.09.2018 yevmiye tarihli ve 2477 numaralı yevmiye kaydı ile kayıt altına aldığı defter incelemesinde görülmüştür. Davalı Reksoil petrokimya San ve Tic Aş firması nın defter ve belge incelemesinde dava konusu 5546626 nolu 12.000 USD çeki Atlantik Petrol Ürünleri ve san Tic aş nin 120 Alıcılar hesabı altında gösterdiği 9131 nolu ve 16.07.2018 tarihli yevmiye kaydı ile kayıt altına aldığı ve çeki 320 Satıcılar hesabı altında Aymex firmasına verdiği 26.07.2018 tarihli ve 9611 nolu yevmiye madde numalı kayıt ile kayıt altına aldığı defter ve belge incelemesinde görülmüştür. Davalı firmaları ve davacı firmanın birbiri ile ilgili borç alacağının olmadığı defter incelemesinde görülmüştür." Şeklindeki bilirkişi davalı Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne raporunun tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02143109