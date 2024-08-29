T.C.

GEBZE

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.79062405-2022/326-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Gebze 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/326 esas 2024/386 Karar sayılı ilamı ile sanık HALİL ULUDAĞ hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olan sanığa gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.16/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02082833