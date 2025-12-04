T.C.GEBZE 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

03.12.2025

Sayı : E.96139320-2024/654-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/09/2025 tarih ve 2024/654 Esas 2025/308 Karar sayılı hükmü ile Mehmet ve Saadet oğlu 1984 d.lu Osmaniye MERKEZ İstiklal nüfusuna kayıtlı 672....976 T.C numaralı İSA ŞARAPMAN hakkında 5237 sayılı TCK nun 158/1-f maddesi uyarınca 3 yıl 4 ay haps ve 29.600,00-TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, iş bu kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi ağır ceza veya asliye ceza mahkemesine dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi ağır ceza veya asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’nce inceleme yapılması amacıyla istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

