GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/133 Esas

DAVACI : SEVİM ALTINOK - Osmangazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 97/2 Darıca/KOCAELİ

VEKİLİ : Av. VERGÜL TAN

MURİS : ERDOĞAN ALTINOK

MİRASÇI : DERYA MARK ALTINOK - Zoppoter Str. 1 Hamburg 22049 9893 ALMANYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçı Derya Mark Altınok'a yönelik olarak;

İstanbul İli,Üsküdar İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Mah/ Köy, 49 Cilt no, 2471 Hane no, Nüfusa kayıtlı, Erdoğan ve Christel'den olma, 26/08/1974 doğumlu,

Mahkememizce tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Erdoğan Altınok tarafından imza altına alınan 28/03/2021 tarihli Osmangazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Caddesi adresinde düzenlenen el yazısı ile vasiyetnamesinde özetle;

''Öncelikle bu vasiyetini kendi öz irademle yazdığımı belirtmek isterim, düşünmemin sebebi yanımda eşimden başka oğlum Derya Mark evlatlık görevini bana karşı yapmamaktadır, bu vasiyetim ölümden sonra mirasımı eşim Sevim Altınok'a verilmesini devlet büyüklerimden arz ederim, bu vasiyetim Osmangazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Caddesi adresinde düzenlenmiştir."

Müteveffadan intikal eden vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere10/02/2026 günü saat: 09:30'a bizzat duruşmaya katılmanız veya kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu vasiyetname ihbarı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02367964