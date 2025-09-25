GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/91

DAVALI :Cevval Esra BÜYÜKÖZER-(TCKN:41959465632)

Davacı Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili tarafından mahkememize açılan muhdesat aidiyetinin tespiti talepli davaya ilişkin olarak;

Davalı Cevval Esra BÜYÜKÖZER'in "2335 NW RALEIGH STREET APT. 405 PORTLAND, OR 97210 9988 DOVER, MA / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ" adresine çıkarılan yurt dışı tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve başkaca adres temin edilemediğinden bilirkişi kök ve ek raporları, ıslah dilekçesi, ön inceleme duruşma tutanağı ve duruşma zabıtlarının hem yurt içi ve hem de yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmekle; belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; keza tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, bu hususta ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususları ile tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde bilirkişi kök ve ek raporları ile ıslaha karşı beyanda bulunabileceğiniz hususları ve ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun ihtarı ile bilirkişi kök ve ek raporları, ıslah dilekçesi, ön inceleme duruşma tutanağı ve duruşma zabıtları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24.09.2025

