T.C. GEBZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

16.04.2026

Sayı : 2023/120 Esas

İLAN

Davalı Nedim Edis GÜDEN (T.C.:32362791272)'nın Mernis adresi bulunmadığı, başka bir adresinin tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak aşağıda ayrıntısı verilen işbu bilirkişi raporu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

BİLİRKİŞİ RAPORU: S

ayın Mahkeme tarafından bilirkişi seçilmemiz üzerine, 12.11.2024 tarihinde Mahkeme Heyeti ile birlikte davaya konu olan taşınmaza gidildi, dava konusu taşınmaz gezilerek görüldü, incelendi, fotoğrafları çekildi. Keşif sırasında yapılan açıklamalar dinlenerek gerekli notlar alındı. Dava ile ilgili hazırlamış olduğumuz raporumuz aşağıda arz edilmiştir. Gebze İlçesi, Akviran Mahallesinde bulunan 205 ada 7 parselde öncelikle izale i şüyu şerhinin konulmasını, taşınmazda malın satış sureti ile izalesini ve elde edilen paranın ortaklar arasında hisseleri oranında taksimini talep etmiştir. Gebze Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 31.07.2024 tarih ve E-13403777 sayılı yazıları ekinde bulunan tapu kayıt örneğinde arsa vasfıyla hise tevzi tablosunda belirtilen malikler adına kayıtlı olduğu görülmüştür. -Ankara Bayır Yoluna cephelidir. Çevresinde seyrek konut türünde yapılaşmalar mevcuttur. Alım satım kabiliyeti orta derecededir. Akviran Mahale merkezine 1350 m. mesafededir. Arsa vasfındadır. Asfalt yolu, suyu,elektriği ya da doğalgazı bulunmamaktadır.Bu da kıymetine etki eden olumsuz faktörlerdir. KAKS 1 dir. Bu da kıymetine etki eden olumlu faktördür. Gelişme konut alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında yer almaktadır. Dikdörtgen şeklindedir. Gebze merkeze 9,88 km. kuş uçuşu mesafededir. Zemin üzerinde 2 adet taşınabilir yapı görülmüştür. Taşınabilir olması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Akviran Mahallesi,205 ada 7parselin mevcut durumu, konumu ve özellikleri ile değerini etkileyen tüm objektif ölçüler yanında serbest piyasa rayiçleri de dikkate alarak, çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda keşif tarihindeki(12.11.2024) değerinin ağaşıdaki şekilde olacağına kanaat getirilmiştir. KOCAELİ GEBZE AKVİRAN 205 7, m2 9.676,93, TL/m2 6.000,00, toplam 58.061.580,00 TL dava konusu parselin imar durumu, hissedar sayısı ve imar mevzuatı nedeniyle aynen taksiminin mümkün olmadığı, dava konusu taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

