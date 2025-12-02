GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/94 Esas

Mahkememizin 2024/94 Esas sayılı dosyasında davalı 365.....60 T.C. Kimlik numaralı davalı Ayten Fröhlich bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ve tahkikat duruşmasının ilanen tebliğ edilmesi gerekmiştir.

"Bu davetiye içinde bilirkişi raporu olup iş bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap vermeniz aksi halde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur."

"HMK'nın 147/2 maddesi gereğince tarafların geçerli bir özrü bulunmadan Mahkememizde tahkikat duurşma gününde hazır bulunmadığı sürece duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılamanın ertelenmesi haline taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği İHTAR OLUNUR."

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecek olup 11/02/2026 günü saat 10:05'de yapılacaktahkikat duruşmasını bildirir duruşma zaptının ve bilirkişi raporunun tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02348057