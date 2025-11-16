GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/197 Esas

İLAN

Mahkememizin 2024/197 Esas sayılı dosyasında davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Hayrullah Salih Ergin mirasçılarına karşı açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası ile Kocaeli ili Dilovası ilçesi Tavşancıl-2 Mah. 176 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının tapu kaydının kamulaştırmaya bağlı olarak iptali ile Hazine adına tapuya tesciline ilişkin dava nedeniyle;

Davalı 567......78 T.C. kimlik numaralı BİRSEN SADIK'ın bilinen yurt dışı adresi "86 BİS RUE DU DEPART ENGHIEN LES BAİNS 95880 9890 FRANSA " adresine çıkartılan tebligata ilişkin muhatabın adresine ihtar mektubu gönderildiği ancak teslim edilemediğinden davetiyenin iade edildiği ve yapılan araştırmada davalının başkaca adresi tespit edilemediğinden;

"Bu davetiye içinde 22/10/2025 tarihli bilirkişi raporu ve duruşma zaptı olup iş bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde rapora karşı itirazda bulunabileceğiniz hususu ihtar olunur."

"HMK'nın 147/2 maddesi gereğince tarafların geçerli bir özrü bulunmadan Mahkememizde tahkikat duruşma gününde hazır bulunmadığı sürece duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılamanın ertelenmesi haline taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği ihtar olunur."

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecek olup 11/02/2026 günü saat 10:35'de yapılacak tahkikat duruşmasını bildirir duruşma zaptının ve bilirkişi raporunun tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

