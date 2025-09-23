GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2009/81 Esas

İ L A N

Mahkememizin 2009/81 Esas sayılı dosyasında TEİAŞ tarafından davalılar Fatma Zeliha Sevtap Eden, Şükrüye Eden ve diğer toplam 30 kişi olan davalılar aleyhine Akviran Köyünde yer alan 1086 parsel sayılı taşınmazın 616,61 m2 irtifak kamulaştırması talebinde bulunulmuştur.

Davalı 353.....372 T.C. kimlik numaralı Şükrüye Eden yönünden adresinin KÖLN-NİPPES ALMANYA olarak göründüğü ve bu adrese çıkartılan tebligatın adres yetersiz ve başkaca adresi bilinmediğinden Konsolosluk tarafından iade edilmiş olduğu ve başka bir adresinin tespit edilemediğinden;

Davalı 353.....218 T.C. kimlik numaralı Fatma Zeliha Sevtap Eden yönünden adresinin Neusserstr.292 Köln 507339893 olarak görüldüğü ve bu adrese çıkartılan tebligatın muhataba ulaşılamadığından iade edilmiş olduğu ve başka bir adresinin tespit edilemediğinden;

"Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 2021/3450 Esas, 2021/9649 Karar, 14/09/2021 tarihli ilamı ile; "... Gebze İlçesi, Akviran Köyü 1086 parsel sayılı taşınmaza ilişkin verilen hükmün;

1- İrtifak hakkının davacı idare yerine hazine adına tesciline karar verilmesi,

2- Hüküm altına alınan bedelin payları oranında davalılara ödenmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi,

3- Gerekçeli kararın karar başlığında 3., 9., 10., 12., 15., 16., 19., 20. ve 32. sırasında kayıtlı davalılar haricindeki, davalıların dava konusu taşınmazda malik olmadıkları gibi maliklerle irtibatlarını sağlayan veraset vs. belgenin de dosya içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından karar başlığından ayrı ayrı çıkartılması ve tapu malikleri olan Baki Biçer, Turgay Altay, Metin Özşenler, Yüksel Bayındır, Nurhan Özşenler, Sevim Karamartin, Aynur Arslanoğlu, Melda Özşenler, İlknur Albayrak, Metin Gürbüz, Ferhan Öğet, Muhammet Murat Gürsu, Ferhat Gülsoy ve Recep Sertkaya’nın karar başlığında davalı olarak gösterilmesi gerektiğinden,

a) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının nolu bendinde yeralan (Hazine) kelimesinin çıkartılmasına, yerine (davacı idare) ibaresinin yazılmasına,

b) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4 ve 5 nolu bentlerinin tamamen çıkartılmasına, devamla3 nolu bendin sonuna, (işbu bedelin davalılara tapu kaydındaki payları oranında ödenmesine,) ibaresinin eklenmesine,

c) Gerekçeli kararın karar başlığında 3., 9., 10., 12., 15., 16., 19., 20. ve 32. sırasında kayıtlı davalılar haricindeki davalıların karar başlığından ayrı ayrı çıkartılmasına, devamla tapu malikleri olan Baki Biçer, Turgay Altay, Metin Özşenler, Yüksel Bayındır, Nurhan Özşenler, Sevim Karamartin, Aynur Arslanoğlu, Melda Özşenler, İlknur Albayrak, Metin Gürbüz, Ferhan Öğet, Muhammet Murat Gürsu, Ferhat Gülsoy ve Recep Sertkaya’nın karar başlığında davalı bölümüne ad ve soyadlarının eklenmesine,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ... oybirliğiyle karar verildi."

şeklindeki Düzeltilerek Onama ilamının ihtaratın yer aldığı davetiyeler gönderilmiş ise de; davetiyeler bila tebliğ iade edildiğinden ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecektir.

İçeriği yukarıda belirtilen ihtarat ve gereğinin sağlanabilmesi için ilan üzerine tebligata elverişli adresin bu dosyaya bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen söz konusu bildirim yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay'da karar düzeltme yoluna başvuru yapılabileceği aksi halde karar düzeltme talebinde bulunmadığı kabul edilerek tebliğe konu bu taraflar yönünden kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.11/08/2025

#ilangovtr Basın no ILN02299237