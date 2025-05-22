GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/197 Esas

İ L A N

Mahkememizin 2024/197 Esas sayılı dosyasında davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Hayrullah Salih Ergin mirasçılarına karşı açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası ile Kocaeli ili Dilovası ilçesi, Tavşancıl-2 mah, 176 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının tapu kaydının kamulaştırmaya bağlı olarak iptali ile Hazine adına tapuya tesciline ilişkin dava nedeniyle;

Davalı 567......78 T.C. kimlik numaralı BİRSEN SADIK'ın bilinen yurt dışı adresi "86 BİS RUE DU DEPART ENGHIEN LES BAİNS 95880 9890 FRANSA " adresine çıkartılan tebligata ilişkin muhatabın adresine ihtar mektubu gönderildiği ancak teslim edilemediğinden davetiyenin iade edildiği ve yapılan araştırmada davalının başkaca adresi tespit edilemediğinden;

"Bu davetiye içinde dava dilekçesi ile tensip tutanağı olup iş bu tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap vermeniz aksi halde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur."

Şeklinde ihtaratın ve gereklerin gözetildiği davetiye gönderilmiş ise de;davetiye bila tebliğ iade edildiğinden ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecektir.

İçeriği yukarıda belirtilen ihtarat ve gereğinin sağlanabilmesi için ilan üzerine tebligata elverişli adresin bu dosyaya bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen söz konusu bildirim yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde yapıldığında yukarıdaki ihtarat ve gereğinin bildirilecek adrese göre yerine getirileceği, aksi halde davaya süresinde cevap verilmediği ve dilekçe teatisi aşamasının tamamlandığı kabul edilerek ön inceleme aşamasına geçileceği hususları dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02228374