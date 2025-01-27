T.C. GEBZE 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/395 Esas

KARAR NO : 2024/279

C.SAV.ESAS NO : 2024/8435

Mahkememizin 25.12.2024 tarih, 2024/395 Esas ve 2024/279 Karar sayılı ilamı ile Nevzat ve Emine oğlu, 24/02/1987 Erzurum doğumlu, sanık Hüseyin YAVUZER (TC Kimlik No: 24139759820)'in üzerine atılı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 6136 sayılı yasanın 13/1 uyarınca 1 yıl hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, (istinaf yasa yolu açık olmak üzere) ancak tüm aramalara rağmen bulunamadığı, mernis adresinin bulunmadığı ve halen adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve maddeleri gereğince ilanen tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 hafta içinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka bir Mahkemeye dilekçe verilmesi ya da tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde Mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi yada tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02163060