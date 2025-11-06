T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/26 Tereke

Terekesi Tasfiye Olunan: Zeki KARATAŞ (TCKN: 23413180046)

Vefat Tarihi: 07/05/2025

Tasfiyenin Açıldığı Tarih: 14/01/2025

Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/26 Tereke sayılı kararı ile en yakın mirasçıları mirasçıların tarafından mirası reddedilen murisin terekesi TMK 612. İİK 180, 218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;

1- İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin) asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri,

2- Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,

3- Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166, 180, 218. ve 220. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 30/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02327909