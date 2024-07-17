GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR

Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 10083 ada 5637 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ''BU YER HALEN HÜSEYİN OĞLU MEHMET ALİ TOPUZER İŞGALİNDEDİR'' muhtesatının zeminde olmadığı 409/163 nolu Bayrampaşa Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'nun 04/07/2024 tarih 80 sayılı yazısı ile belgelendiğinden, ilçemiz Küçükköy Mahallesi 10083 ada 5637 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ''BU YER HALEN HÜSEYİN OĞLU MEHMET ALİ TOPUZER İŞGALİNDEDİR'' muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019.Md. gereği tebliğ olunur.

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